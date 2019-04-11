Нефть подешевела на данных о запасах в США

Мировые цены на нефть утром четверга, 11 апреля, снижаются на еженедельной статистики минэнерго США, свидетельствующей о росте запасов; так, стоимость июньских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,43% – до 71,42 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов.

Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,51% – до 64,28 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

По данным минэнерго США, запасы нефти в стране за прошлую неделю выросли на 7 млн баррелей, хотя ожидался рост только на 2,3 млн баррелей.

Накануне Brent росла на 0,16% – до 70,72 доллара за баррель, WTI увеличивалась на 0,3% – до 64,17 доллара за баррель.