Нефть подорожала на санкциях США и снижении добычи ОПЕК+

Мировые цены на нефть в ходе торгов в среду утром незначительно растут в ожидании официальных данных по запасам в США за неделю.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,16% – до 70,72 доллара за баррель. Стоимость майских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась на 0,3% – до 64,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

Росту котировок также способствуют санкции США против Ирана и Венесуэлы и усилия ОПЕК+ по сокращению добычи.