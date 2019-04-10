Националисты раскритиковали Порошенко за билборды

Украинские националисты испортили агитационные билборды действующего президента Украины Петра Порошенко.

Представители националистов обратились к Порошенко в связи с использованием его штабом изображений российского лидера в предвыборной агитации, призвав президента Украины «остановиться», сообщило украинское интернет-издание «Страна.ua».

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«Этот «креатив» – ваше окончательное поражение. Просто остановитесь и не позорьте себя», – заявили украинские националисты.

Ранее в штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского предложили Порошенко извиниться перед избирателями за лозунг «Или я, или Путин». После этого действующий президент Украины извинился за лозунг про Путина, при этом штаб Порошенко объяснил агитационные билборды с российским лидером.

Кремль также отреагировали на предвыборные плакаты с Путиным на Украине.

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