Кремль отреагировал на предвыборные плакаты с Путиным на Украине

В Кремле спокойно отнеслись к использованию президентом Украины Петром Порошенко изображения российского лидера Владимира Путина в предвыборной агитации, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков, комментируя появившиеся на Украине плакаты с портретами двух президентов, сказал, что «мы выбираем Путина, ну а украинцы – посмотрим», передает ТАСС.

Между тем кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский ответил новым видеообращением на билборды своего конкурента во втором туре выборов действующего главы государства Петра Порошенко.

Ролик стал реакцией на более чем 2 тыс. рекламных щитов с изображением Порошенко и Путина, под которыми напечатан лозунг «21 апреля. Решающий выбор».

Обращаясь к Порошенко, Зеленский заявил, что «21 апреля выбор только один – прошлое или будущее», подчеркнув, что власть поделила украинцев на «правильных и неправильных, малороссов и вышиватников (от «вышиванка» – украинская национальная одежда)».

«Мы и устали ждать, пока закончится эта эпоха – жадности, бедности и лжи. Поэтому мы объединяемся, чтобы двигаться вперед», – сказал конкурент Порошенко.

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Ранее на Украине появились агитационные плакаты с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина.

В предвыборном штабе действующего украинского лидера заявили, что билборды должны продемонстрировать необходимость выбрать для Украины «сильного президента».

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш пояснила, что агитационные билборды с Путиным нарушают украинское законодательство, так как «изображение Путина в рекламе Порошенко в соответствии с законом могло быть использовано только в двух случаях: с согласия Путина и в интересах Путина или иных лиц».

Отметим, что Порошенко уже извинился за лозунг «Или я, или Путин».

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