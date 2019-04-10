Штаб Порошенко объяснил агитационные билборды с Путиным

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10 апреля, среда  |  Последнее обновление — 08:37  |  vz.ru
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа

Без нового транзитного договора Украину ждут серьезные проблемы с отоплениемФото: Danil Shamkin/ZUMA/ТАСС
Не успела весна вступить в свои права, а «Нафтогаз» уже спешно готовится к зиме. На Украине уверены, что справятся с отопительным сезоном даже при полном прекращении транзита газа из России. Что именно предлагает сделать «Нафтогаз»? И почему эксперты оценивают его планы скептически и даже говорят о «преступлении против украинского государства»? Подробности...
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Скандинавы приехали в Петербург мириться с Путиным

Стефан Лёвен и Эрна Сульберг впервые увидели Владимира ПутинаФото: Михаил Метцель/ТАСС
Европа окончательно сняла отношения с Россией с политической паузы. Таков главный, хотя формально и побочный результат Международного арктического форума в Санкт-Петербурге. Участие в нем премьер-министров Швеции и Норвегии означает коренное изменение позиций этих стран по поводу сотрудничества с Москвой. Подробности...
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Российские историки переосмыслили времена СССР

Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее ПобедыФото: Владимир Астапкович/РИА «Новости»
«Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.  Подробности...
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Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР

События в Тбилиси произошли при почти полном безучастии союзного политического руководстваФото: В .Валишвили, И. Шламов/фотохроника ТАСС
9 апреля в Грузии выходной. Там отмечается День национального единства, гражданского согласия и памяти погибших за родину в Грузии. А в нашем мире исполняется 30 лет драматичному разгону в 1989 году националистического митинга на проспекте Руставели в Тбилиси – одному из ключевых событий истории распада СССР. Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы

Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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            Штаб Порошенко объяснил агитационные билборды с Путиным

            10 апреля 2019, 07:49

            Текст: Антон Антонов

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            Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил, почему на агитационных билбордах действующий лидер Украины изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным.

            Команда Порошенко подтвердила, что данные билборды – часть официальной кампании и оплачены из избирательного фонда. В штабе признали, что у Путина согласия на использование его изображения не спрашивали. У Порошенко сильно удивились тому, что некоторые украинцы выступили «в защиту нарушенных прав Путина». 

            Предвыборный штаб заявил, что в отличие от соперника Порошенко на выборах Владимира Зеленского действующий президент Украины намерен не смешить Путина и не вставать перед ним на колени, а «смело смотреть ему в глаза», передает РИА «Новости».

            Поясняется, что билборды должны продемонстрировать необходимость выбрать для Украины «сильного президента».

            «Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет», – заверили в штабе.

            В команде Порошенко заявляют, что Путин «мечтает» о «слабом, неподготовленном президенте, который позволит Кремлю взять Украину под контроль».

            На ваш взгляд

             
            Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах?


            Обсуждение: 82 комментария

            Напомним, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш пояснила, что агитационные билборды с Путиным нарушают украинское законодательство, так как «изображение Путина в рекламе Порошенко в соответствии с законом могло быть использовано только в двух случаях: с согласия Путина и в интересах Путина или иных лиц».

            Отметим, что Порошенко уже извинился за лозунг «Или я, или Путин».


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