Штаб Порошенко объяснил агитационные билборды с Путиным

Предвыборный штаб Петра Порошенко объяснил, почему на агитационных билбордах действующий лидер Украины изображен вместе с президентом России Владимиром Путиным.

Команда Порошенко подтвердила, что данные билборды – часть официальной кампании и оплачены из избирательного фонда. В штабе признали, что у Путина согласия на использование его изображения не спрашивали. У Порошенко сильно удивились тому, что некоторые украинцы выступили «в защиту нарушенных прав Путина».

Предвыборный штаб заявил, что в отличие от соперника Порошенко на выборах Владимира Зеленского действующий президент Украины намерен не смешить Путина и не вставать перед ним на колени, а «смело смотреть ему в глаза», передает РИА «Новости».

Поясняется, что билборды должны продемонстрировать необходимость выбрать для Украины «сильного президента».

«Сюжет борда не означает, что в команде Порошенко считают Зеленского агентом Путина. Категорически нет», – заверили в штабе.

В команде Порошенко заявляют, что Путин «мечтает» о «слабом, неподготовленном президенте, который позволит Кремлю взять Украину под контроль».

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Напомним, экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш пояснила, что агитационные билборды с Путиным нарушают украинское законодательство, так как «изображение Путина в рекламе Порошенко в соответствии с законом могло быть использовано только в двух случаях: с согласия Путина и в интересах Путина или иных лиц».