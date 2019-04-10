Глава Курчатовского института предложил перевозить российский газ на АПЛ

Президент Национального исследовательского центра (НИЦ) «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук предложил рассмотреть идею транспортировки сжиженного природного газа по Северному морскому пути на атомных подлодках.

«Я бы предложил такую вещь, если идет речь о создании добычных подводных комплексов, почему бы не подумать о подводной транспортировке. Представьте, что мы делаем подводный газовоз: корпус подводной лодки с атомным двигателем», – отметил Ковальчук на одной из сессий Международного арктического форума, сообщает ТАСС.

Он пояснил, что подобный аппарат после заправки на подводном месторождении мог бы, не всплывая, доставлять газ до крупных хабов в режиме шатла. Добавив, что такой вариант перевозки может оказаться более безопасным по сравнению с использованием огромных танкеров на 140 тыс. куб м газа.

Михаил Ковальчук также отметил, что сначала такие подлодки нужно оценить с экономической точки зрения.

Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, как России удалось обойти США по объемам экспорта сжиженного природного газа как на азиатском, так и на европейском рынке.