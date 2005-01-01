Вынесен приговор обвиняемому в госизмене сотруднику ФСБ

Московский окружной военный суд признал виновным в государственной измене оперуполномоченного Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрия Докучаева.

«Признать Докучаева виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), и назначить ему наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», – передает приговор судьи ТАСС.

Напомним, в январе 2017 года главу отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова и его заместителя Дмитрия Докучаева обвинили в нарушении присяги и сотрудничестве с ЦРУ.

А в феврале Сергею Михайлову было назначено наказание в виде лишения свободы сроком 22 года.