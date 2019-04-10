В Крыму ответили на слова Помпео о сравнении с Голанами

Признание Голанских высот территорией Израиля и отрицание воссоединения Крыма с Россией – подлый и негуманитарный подход со стороны Вашингтона, заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Оценивать эти два процесса с позиции, что это правильно, а это неправильно, – подлый и совершенно негуманитарный поход к вопросу», – сказал Иоффе РИА «Новости».

По его мнению, процессы вокруг Голанских высот, если принять точку зрения Израиля, и вокруг Крыма, если встать на точку зрения крымчан, совершенно идентичные. «Единственная разница, что Израиль не проводил никаких референдумов и действовал в противоречии с документами ООН, но у них были свои резоны, связанные с безопасностью своего государства, так как Голанские высоты использовались для того, чтобы наносить удары по Израилю», – сказал Иоффе.

По его словам, в свое время на Ближнем Востоке были проведены искусственные границы. «Это искусственные границы, поэтому жизнь вносит в них свои коррективы, и такие коррективы внес Израиль. Я полагаю, что Израиль был совершенно в своем праве, но действовал против решений ООН и международного законодательства», – подчеркнул Иоффе.

При этом глава ОП подчеркнул, что воссоединение Крыма с Россией соответствовало международному праву. «Возродилась справедливость историческая. Все, что с Крымом происходило в новейшей истории, это было несправедливо, и народ имел право эту справедливость вернуть», – отметил Иоффе.

Ранее журналист Владимир Соловьев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что «США глубоко безразлична наша позиция, они действуют так, как считают нужным. Но на самом деле Россия тоже уже давно действует, как считает нужным».

Во вторник в Сенате США главу Госдепа Майка Помпео попросили сравнить оккупацию Израилем Голанских высот и воссоединение Крыма с Россией. В ответ Помпео оправдал действия Израиля тем, что тот «оборонялся» и «получил Голанские высоты», поскольку «находился под атаками». В то время как Россия, по его мнению, «в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы».

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