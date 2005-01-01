«США глубоко безразлична наша позиция, они действуют так, как считают нужным. Но на самом деле Россия тоже уже давно действует, как считает нужным», – сказал газете ВЗГЛЯД журналист Владимир Соловьев. Так он отреагировал на слова главы Госдепа США Майка Помпео, который призвал не сравнивать ситуацию с Крымом с аннексией Израилем Голанских высот.

Телерадиоведущий Владимир Соловьев не удивился заявлению главы Госдепартамента США Майка Помпео, который призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом.

Помпео, напомним, объяснил ситуацию с Голанами тем, что Израиль «оборонялся» и «получил Голанские высоты», поскольку «находился под атаками». Россия же якобы «в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы», считает глава Госдепа.

«Это вечная американская политика. Точно так же не надо было использовать Косово как прецедент, говорили они, это только один раз... Американцы просто искренне считают, что правда там, где они говорят «правду». Из-за этого никакие общие подходы и принципы не действуют. Если сегодня выгодно, чтобы у правды был такой подход, то он является единственно верным. Они в этом плане абсолютно последовательны», – сказал Соловьев.

По его словам, Россия наивно удивляется и почему-то считает, что есть какие-то общие подходы и принципы, что еще действует международное право. «А американцы сразу говорят: расслабьтесь, ничего этого уже нет. Есть одна мудрость, приписанная Сталину: «Я думаю, что демократия – это власть народа. Но президент Рузвельт убедил меня, что демократия – это власть американского народа». Этот подход действует и сегодня», – считает журналист.

В то же время Соловьев убежден, что услышаны будут обе позиции: российская и американская. «США глубоко безразлична наша позиция, они действуют так, как считают нужным. Но на самом деле Россия тоже уже давно действует, как считает нужным. Поэтому ритуальные танцы сохранятся, а действовать каждая из сторон будет по-прежнему, исходя из своих интересов», – подытожил Владимир Соловьев.

Соединенные Штаты продолжают игнорировать тот факт, что за воссоединение с Россией высказались сами жители Крыма на референдуме. С другой стороны, Вашингтон заявил о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами.

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