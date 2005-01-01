Медведев назвал женщин самыми лучшими руководителями

Премьер-министр Дмитрий Медведев на всероссийском открытом уроке «Профессия – руководитель» выразил уверенность в том, что женщины как руководители лучше, чем мужчины.

«Все руководители-женщины, безусловно, лучше, чем руководители-мужчины», – передает слова Медведева ТАСС.

Он оценил результаты опроса, который был проведен перед началом урока. По нему около 20% респондентов не хотят быть руководителями.

«Меня очень порадовало то, что хотя бы пятая часть не хочет быть руководителями, потому что все-таки пропорция какая-то должна быть между руководителями и теми, кто выполняет решения руководителей», – с улыбкой сказал он.

Медведев рассказал, что занимался руководством людьми еще много лет назад, когда только закончил университет и делал первые шаги в профессии.

Также премьер выразил мнение, что если ни одно из решений в какой-то ситуации не является идеальным, нужно выбирать «меньшее из зол». Так он ответил на вопрос петербургских школьников, которые в качестве учебной задачи занимались развитием сети «умных остановок» в городе. Они пожаловались, что у всех решений были недостатки, и это значительно осложняло выбор.

«Насчет остановок – проверим, как вы там поработали. Я сейчас закончу и полечу в Петербург, посмотрим, что и как там работает», – сказал он.

При этом Медведев не смог назвать самое сложное решение за время работы на руководящих постах.

«Вопрос непростой. Этих решений много. Это были те решения, например, которые я принимал в должности президента, они касались войны и мира – это очень сложные решения, вопросы, связанные с политическим развитием страны, масса экономических решений, которые я принимал в разных должностях», – сказал Медведев.

Он признался, что ему очень трудно выделить одно решение, так как у него «довольно большой объем ответственности». Каждое из этих решений, отметил премьер, «откладывается в твоей памяти и оставляет какие- то зарубки в твоей душе».

«Ты потом к ним возвращаешься и постоянно анализируешь, что ты сделал правильно, а что можно было сделать несколько иначе», – сказал премьер-министр.

Он отметил, что каждый начальник совершает ошибки, однако стараться нужно быть безупречным. Продолжая шутливый тон, премьер поблагодарил ребят, проходивших практику в компании «Россети», за то, что они «не сделали блэкаут, когда управляли сетями».

Говоря о развитии карьеры руководителя, Медведев выразил мнение, что начинать руководить большими коллективами людей «с нуля» нельзя, развитие должно быть постепенным.

«Лучше вырастать потихонечку – тогда ты будешь приобретать необходимые для тебя навыки, квалификации», – добавил премьер.

По мнению Медведева, если человек способен организовать коллектив из небольшого количества людей, то, скорее всего, у него получится управлять и более крупными коллективами.

«Каждый руководитель должен очень внимательно относиться к тому, чтобы выслушать все позиции. Но если вы, будучи руководителем, чувствуете, что ваше решение правильное, то ответственность руководителя в этом и состоит, чтобы провести в жизнь свое решение, а не чтобы поплыть: вот этот так считает, это по-другому, я не знаю, давай-ка на недельку задержимся. В этом смысле определенная порция решительности руководителю нужна», – сказал премьер.

Он рассказал, что ежедневно проводит совещания с коллегами и подчиненными. Медведев отметил, что все время с ними советуется, а в случае расхождений анализирует все факторы.

«А потом провожу в жизнь свое решение», – сказал Медведев.

Также премьер признался школьникам, что в 10-м классе школы получил по одному из предметов «двойку» за четверть, но смог ее исправить.

«Но самое главное – собрать волю в кулак и правильным образом завершить учебу. Когда я заканчивал учиться в школе, у меня не то что «двоек», у меня и «троек» уже не осталось: я все зачистил. «Двойки» должны быть даже для того, чтобы понять, в чем разница между «двойкой» и «пятеркой», – резюмировал глава правительства.

Он признался, что сначала любил ходить в школу, но позже эта симпатия пропала.

В конце марта Медведев заявил, что в России проблема гендерной дискриминации острее, чем в ряде других стран.