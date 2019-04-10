Поляков осудили за попытку провезти мигранта в гробу

Двух поляков признали виновными в попытке перевезти нелегального иракского мигранта под проливом Ла-Манш в гробу.

Инцидент произошел на прошлой неделе. Поляки перевозили гробы в грузовике якобы в ритуальное агентство в Лондоне. При досмотре фургона полицейские нашли в одном из гробов мигранта из Ирака.

«Он лежал, вытянувшись как усопший, со скрещенными на груди руками. Только он оказался вполне живым, поднялся и заговорил», – цитирует ТАСС радиостанцию RTL.

Отмечается, что нелегал заплатил перевозчикам, чтобы они помогли ему перебраться в Великобританию.

Французский суд приговорил обоих мужчин к 14 месяцам тюрьмы, поскольку прокурор посчитал использование гроба «недостойным и унизительным» способом перевозки.

Во французском Кале, где начинается Евротоннель, проживают не менее 9 тыс. мигрантов, которые ищут любые возможности, чтобы пересечь Ла-Манш и оказаться в Великобритании.

Напомним, по мнению подавляющего большинства граждан Франции, страна принимает слишком много мигрантов.