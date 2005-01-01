В Совфеде объяснили Помпео разницу между Голанами и Крымом

«Американцы говорят, что у Израиля было право занять Голаны, потому что эта территория представляла для них угрозу. Но если вас обстреливают из какого-то места, это не повод «прихватизировать» его», – сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он отреагировал на заявление главы Госдепа о том, что ситуацию с аннексией Голанских высот нельзя сравнить с Крымом.

Зампред сенатского комитета по международным делам Андрей Климов возразил госсекретарю США Майку Помпео, который призвал не сравнивать ситуации с Голанами и Крымом.

Напомним, глава Госдепа сравнил оккупацию Израилем Голанских высот и воссоединение Крыма с Россией – причем сравнил в пользу Израиля. Помпео объяснил ситуацию с Голанами тем, что Израиль «оборонялся» и «получил Голанские высоты», поскольку «находился под атаками» – и «взял эту территорию, чтобы продолжать защищать себя». Россия же, по мнению главы Госдепа, якобы «в удобный для себя момент решила отнять землю у народа, который не представлял для нее никакой угрозы».

По оценке Климова, подобными заявлениями США намерены узаконить в глазах мирового сообщества аннексию Израилем Голанских высот.

«Это подмена идеологического основания. Этот прием использовали софисты и другие мошенники. Американцы говорят, что у Израиля было право занять и аннексировать соответствующую территорию, потому что эта территория представляла для них угрозу, их обстреливали с этой территории. Но если вас обстреливают из какого-то места, это не повод «прихватизировать» его. Устав ООН и международное право не предусматривают захвата чьей-либо территории в связи с тем, что эта территория представляет какую-то угрозу», – рассказал Климов.

Сенатор подчеркнул, что ситуация с Крымом в корне отличается от положения дел на Голанских высотах. Если аргументация вокруг Голанских высот строится на необеспеченных законом неких «чуть ли не бандитских понятиях», то в случае с Крымом нация воспользовалось правом на самоопределение. Этот принцип закреплен международным правом в Уставе ООН.

«Этот принцип работает, он остался основополагающим принципом Устава ООН и международного права. В соответствии с этим принципом люди вправе добиваться собственного суверенитета. Нация может сама определиться, с кем ей быть», – подчеркнул Климов.

По его словам, в международном праве четко прописаны юридические процедуры того, как нация может получить суверенитет.

«В частности, проводится референдум. Референдум в Крыму проводился несколько раз. Последний раз – в 2014 году. Референдум был объявлен законным парламентом Республики Крым, который на тот момент был избран на основании законов Украины, – напомнил сенатор. – В период полного безвластия (в Киеве) парламент Крыма принял решение провести референдум. Народ определился».

На крымском референдуме присутствовали международные наблюдатели, напомнил собеседник. «Результат ни у кого не вызывает сомнения. Народ провозгласил суверенитет на территории Крымского полуострова. После этого суверенное государство, которое признала Россия, а признать другое государство – это наше суверенное право, заключило договор о вхождении в состав России по их просьбе», – подчеркнул Климов.

«Этот договор был утвержден по всем процедурам, в том числе нашим Конституционным судом. И таким образом на основании нашего федерального конституционного закона, который был принят за много лет до этих событий, мы все это инкорпорировали в состав Российской Федерации должным образом в соответствии с законодательством», – пояснил сенатор.

Напомним, США продолжают игнорировать тот факт, что за воссоединение с Россией высказались сами жители Крыма на референдуме.

Соединенные Штаты заявили о признании израильского суверенитета над Голанскими высотами.

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