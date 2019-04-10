Чайка рассказал об уголовных делах против Браудера

Основатель британского фонда Hermitage capital Уильям Браудер в России фигурирует в пяти уголовных делах, его обвиняют в убийствах, хищении средств и организации преступного сообщества, рассказал генпрокурор Юрий Чайка.

«В настоящее время он является фигурантом пяти уголовных дел, в том числе об убийствах, организации и руководстве преступным сообществом, легализации похищенных из бюджета более 5 млрд рублей», – сообщил генпрокурор Юрий Чайка, передает ТАСС.

Генпрокурор напомнил, что Браудер уже признан российским судом мошенником, и выразил уверенность, что он «все-таки ответит за свои махинации в других странах».

Также Юрий Чайка сообщил, что в США никакой реакции на неуплату Уильямом Браудером налогов не последовало. По данным генпрокурора, Браудер в США не платил налоги и не регистрировался как инвестор. «Но реакции от США никакой», – добавил Чайка.

Напомним, еще в 2013 году Уильяма Браудера признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и заочно приговорили к девяти годам лишения свободы. В декабре 2018 года его заочно арестовали в России, а в апреле 2019 года МВД России обратилось в Интерпол с запросом о содействии в розыске Браудера.