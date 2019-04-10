Чайка рассказал об уголовных делах против Браудера

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10 апреля, среда | Последнее обновление — 11:33 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Эксперт предсказал крах Нетаньяху после победы на выборах
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Чем грозит Украине первая зима без российского газа
«Нацисты» и «русские» Эстонии заключили союз ради власти
Российские историки переосмыслили времена СССР
Как митинг в Грузии запустил процесс распада СССР
Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой
Либералы хотят распада России и всегда ошибаются
Андрей Бабицкий, журналист
Ходорковский выступил с очередным алармистским прогнозом о скором поражении Кремля. Однажды Михаил Борисович признался, что внимательно читает ВЗГЛЯД. Мы объясним логику и ошибки олигарха. Пусть он сам тоже прочитает – нам не жалко. Подробности...
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30 лет назад Грузия сделала первый большой шаг от Москвы
Дмитрий Родионов, политолог
За несколько минут до начала вытеснения митингующих патриарх Грузии Илия просил по микрофону: «Братья и сестры, покиньте площадь». Но Гамсахурдия вырвал из рук микрофон: «Пусть прольется кровь!» Толпа ответила: «Пусть прольется кровь!» Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном
Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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Лучшие шутки Владимира Зеленского
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Ушел из жизни актер Алексей Булдаков
Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»Подробности...
Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты
В эти дни у берегов Дубая собралось более 400 морских судов – на одно из самых престижных в мире «Яхт-шоу-2019». Во время этой выставки голландская верфь Oceanco обнародовала свои проект корабля Esquel. Судя по компьютерной графике, морская яхта будет 345-футовой длины (примерно 106 метров)Подробности...
Военный транспортник Ил-112B впервые поднялся в воздух
Первый военно-транспортный самолет, полностью разработанный в России в постсоветский период, Ил-112В поднялся в воздух в рамках испытательного полета на Воронежском авиационном заводеПодробности...
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