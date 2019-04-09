Россия обратилась в Интерпол с запросом о розыске Браудера

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9 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 12:35  |  vz.ru
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Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

Россию хочет вернуть утраченные в 90-е годы технологии производства турбин большой мощностиФото: Александр Крупнов/Интерпресс/ТАСС
История с немецкими газовыми турбинами для ТЭС в Крыму заставила задуматься о возвращении собственных компетенций. В период СССР наше лидерство в этой высокотехнологичной области машиностроения было очевидно точно так же, как авторитет в сфере авиастроения. Пришло время вклиниться не только в господство Boeing и Airbus в небе, но и в господство машиностроительных гигантов Siemens и General Electric на земле. Подробности...
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Запад ошибся с «тайным планом Путина»

Нет ничего более банального, чем свалить свои провалы на тайный план ПутинаФото: обложка журнала Time
Россия наступает по всем фронтам. Пока все внимание Запада привлечено к вмешательству Москвы в американские и европейские выборы, Путин строит всемирную империю из тиранов и недееспособных государств. Таков пафос публикации американского издания Time, который даже вынес свое расследование о «Тайном плане Путина» на обложку. И пора сказать: да, план действительно есть. Подробности...
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Как Рунет вошел в число мировых лидеров

Рунет за 25 лет добился одной из лидирующих позиций в мире Фото: Nicky Loh/Reuters
Россия отмечает 25-летие собственного интернет-пространства – зоны RU. За это время Рунет стал одним из лидеров мирового рынка. Отечественные интернет-компании смогли достойно противостоять мировым гигантам. За счет чего это достигнуто, какие главные угрозы стоят сегодня перед Рунетом и какой должна быть роль России в глобальной Сети? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...

Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
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            Россия обратилась в Интерпол с запросом о розыске Браудера

            9 апреля 2019, 12:08

            Текст: Анастасия Воробьева

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            МВД России обратилось в Интерпол с запросом о содействии в розыске основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который ранее был обвинен по делу об организации преступного сообщества.

            «Я подтверждаю, что следственный департамент МВД обратился с запросом в Интерпол о розыске Браудера. Это не первая попытка, предпринятая российскими правоохранительными органами. Все предыдущие завершились тем, что Интерпол расценил обвинения в отношении Браудера как политические, сняв его с розыска», – рассказал его адвокат Александр Антипов ТАСС.

            Напомним, еще в 2013 году Уильяма Браудера признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.

            В декабре 2018 года его заочно арестовали в России по делу об организации преступного сообщества.


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