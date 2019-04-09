Россия обратилась в Интерпол с запросом о розыске Браудера

МВД России обратилось в Интерпол с запросом о содействии в розыске основателя британского фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, который ранее был обвинен по делу об организации преступного сообщества.

«Я подтверждаю, что следственный департамент МВД обратился с запросом в Интерпол о розыске Браудера. Это не первая попытка, предпринятая российскими правоохранительными органами. Все предыдущие завершились тем, что Интерпол расценил обвинения в отношении Браудера как политические, сняв его с розыска», – рассказал его адвокат Александр Антипов ТАСС.

Напомним, еще в 2013 году Уильяма Браудера признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.

В декабре 2018 года его заочно арестовали в России по делу об организации преступного сообщества.