Уильяма Браудера заочно арестовали в России

Основатель британского фонда Hermitage capital Уильям Браудер заочно арестован по решению Тверского суда Москвы по делу об организации преступного сообщества.

«Удовлетворить ходатайство следствия и избрать в отношении Браудера меру пресечения в виде заочного ареста», – сказал судья Алексей Криворучко, передает ТАСС.

Браудера обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). 19 ноября представители Генпрокуратуры сообщали, что следствие возбудило в отношении него уголовное дело по факту создания преступного сообщества.

Основателя фонда планируется объявить в международный розыск, а его имущество подлежит конфискации.

В ноябре стало известно, что Браудера заподозрили в отравлении Сергея Магнитского боевым ядом.

Ранее генпрокурор Юрий Чайка заявлял, что Москва не позволит «спокойно спать»основателю фонда Hermitage Capital, которого еще в 2013 году признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.