Суд в России заочно предъявил обвинение Браудеру

Основателю британского фонда Hermitage capital Уильяму Браудеру заочно предъявлено обвинение в организации преступного сообщества; ходатайство о его заочном аресте будет рассмотрено 21 декабря, заявили в Тверском суде Москвы.

Представитель суда сообщил, что «в суд поступило ходатайство об избрании в отношении Браудера меры пресечения в виде заключения под стражу заочно», его рассмотрят в 11.00 мск, передает ТАСС.

Браудера обвиняют по ч. 1 ст. 210 УК РФ («Организация преступного сообщества»). 19 ноября представители Генпрокуратуры информировали, что следствие возбудило в отношении него уголовное дело по факту создания преступного сообщества.

Сообщалось, что Браудер будет объявлен в международный розыск, а его имущество арестуют для дальнейшей конфискации.

Кроме того, в ноябре стало известно, что Браудера заподозрили в отравлении Сергея Магнитского боевым ядом.

До этого, в июне, генпрокурор Юрий Чайка заявил, что Москва не позволит «спокойно спать» основателю фонда Hermitage Capital, которого еще в 2013 году признали виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и заочно приговорили к девяти годам лишения свободы.