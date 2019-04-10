Матвиенко поздравили с юбилеем стихами Некрасова

Сенаторы поздравили спикера Совфеда Валентину Матвиенко с юбилеем, зачитав ей стихотворения Некрасова.

По словам первого вице-спикера палаты Николая Федорова, поэт «увидел образ Матвиенко сквозь века». Он зачитал фрагмент из поэмы Некрасова «Мороз, Красный нос», передает РИА Новости.

«Есть женщины в русских селеньях с спокойною важностью лиц, с красивою силой в движеньях, с походкой, со взглядом цариц – их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит: «Пройдет – словно солнце осветит! Посмотрит – рублем подарит!» – зачитал Федоров.

Кроме того, он подчеркнул, что одним из главных достижений Матвиенко является возвращение Крыма в родную гавань.

Именинница выразила благодарность коллегам и призвала сенаторов активно работать, поскольку президент России возлагает на сенаторов большие надежды.

Ранее спикеру Совфеда Валентине Матвиенко вручили орден святой равноапостольной княгини Ольги за вклад в развитие церковно-государственных отношений. Она стала первым полным кавалером ордена.

В конце марта президент Владимир Путин наградил Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.