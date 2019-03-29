Путин наградил Матвиенко орденом Андрея Первозванного

Президент Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Указ о высшей государственной награде в стране для спикера верхней палаты парламента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В нем отмечается, что орден вручается «за выдающиеся заслуги перед Отечеством и многолетнюю плодотворную деятельность».

Матвиенко, которой 7 апреля исполнится 70 лет, является председателем Совета Федерации с августа 2011 года. В 2003 году она была полпредом президента в Северо-Западном федеральном округе, в том же году стала губернатором Санкт-Петербурга.

Кроме того, Путин присвоил звание Народного артиста России актеру Михаилу Пореченкову. «За большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства присвоить почетное звание «Народный артист РФ»... Пореченкову Михаилу Евгеньевичу – артисту федерального государственного бюджетного учреждения культуры «Московский Художественный академический театр имени А. П. Чехова», – говорится в указе.

Кроме того, за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, средств массовой информации, многолетнюю плодотворную деятельность награждена медалью Пушкина актриса Вера Алентова.