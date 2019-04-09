Матвиенко стала первым полным кавалером ордена княгини Ольги

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко орден святой равноапостольной княгини Ольги за вклад в развитие церковно-государственных отношений и в связи с прошедшим юбилеем парламентария.

Таким образом Матвиенко стала первым кавалером, имеющим все три степени этого ордена. «Мы очень ценим Ваш вклад в жизнь нашего Отечества», – сказал глава РПЦ, передает РИА «Новости».

Спикер Совета Федерации в ответ поблагодарила патриарха за высокую награду и особо отметила то большое внимание, которое предстоятель Русской православной церкви уделяет нравственному и духовному возрождению России.

Матвиенко также рассказала о новом большом храме, который возводится при ее попечении в Санкт-Петербурге, в Приморском районе. Она пригласила патриарха Кирилла освятить храм после окончания строительства.

В конце марта президент Владимир Путин наградил председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Орден святой равноапостольной княгини Ольги – женский орден Русской православной церкви, учрежден в декабре 1988 года в ознаменование 1000-летия крещения Руси. Этим орденом награждаются женщины за заслуги на различных поприщах церковного, государственного и общественного служения, а также за труды на пользу ближних.