Россия начала поставки огнеметных систем «Солнцепек» Саудовской Аравии

Россия отправила первую партию тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» в Саудовскую Аравию в рамках контракта, подписанного в 2017 году.

«Начались поставки ТОС «Солнцепек» в Саудовскую Аравию. Первая партия данных систем уже доставлена в королевство», – сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе РИА «Новости».

Напомним, в 2017 году стало известно, что Россия и Саудовская Аравия договорились о поставках зенитных ракетных систем С-400, противотанковых ракетных комплексов «Корнет-ЭМ», тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», гранатометов АГС-30 и автоматов Калашникова АК-103.

После подписания этого контракта газета ВЗГЛЯД объясняла, почему договор с Саудовской Аравией имеет особый риск и особую цену.

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