Вулкан на Камчатке выбросил столб пепла на высоту 10 км

Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту до 10 тыс. метров над уровнем моря.

«В среду днем по местному времени на вулкане Шивелуч зафиксирован пепловый выброс. Согласно видеоданным, его высота составила до 10 тыс. метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в восточном направлении от исполина», – сообщили в Камчатском филиале Геофизической службы РАН РИА «Новости».

Как сообщает МЧС по Камчатскому краю, выпадения пепла в населенных пунктах края не наблюдается. В ведомстве отметили, что выброс пепла на туристов и авиасообщение не повлияет, так как международные трассы движения воздушных судов в данном районе не проходят, а туристических групп не зарегистрировано.

Однако вулкану присвоен превышенный «оранжевый» код авиационной опасности.

Напомним, вулкан Шивелуч высотой 3283 метра над уровнем моря – самый северный действующий вулкан Камчатки. Он находится в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Он начал извергаться в январе 2019 года, а в феврале произошел выброс пепла на высоту 4 км.