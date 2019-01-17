На Камчатке началось извержение вулкана Шивелуч

В Камчатской группе реагирования (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения Российской академии наук (РАН) сообщили, что в четверг ночью началось извержение вулкана Шивелуч.

В Камчатской группе реагирования на извержения рассказали, что по склонам вулкана Шивелуч сходит лава, передает ТАСС.

Ученые не исключили, что высокая активность вулкана, высота которого достигает 3283 метров, и частые выбросы столбов пепла могут быть предвестниками мощного извержения.

В последний раз Шивелуч извергался в 2010 году.

Напомним, в ноябре 2017 года Шивелуч выбросил восьмикилометровый столб пепла.