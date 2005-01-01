Бомба взорвалась в мэрии чешского города

В мэрии Римаржова сработало взрывное устройство, сообщил мэр Людек Симко.

По его словам, «кто-то принес в мэрию взрывное устройство». Жертв и пострадавших нет. Полиция подтвердила, что взрыв был произведен умышленно, передает ТАСС.

Вероятный организатор взрыва задержан. Жители города рассказывают в соцсетях, что задержан 35-летний бритоголовый мужчина. Сообщается, что он душевнобольной.