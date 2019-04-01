Задержан подозреваемый в погроме офиса газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге

Сотрудниками правоохранительных органов задержан житель Екатеринбурга, который подозревается в том, что устроил погром в офисе уральской редакции газеты «Коммерсант», сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

«Правоохранительными органами установлен местный житель, подозреваемый в умышленном причинении имущественного ущерба офисному помещению регионального представительства одного из федеральных СМИ. В отношении неработающего местного жителя 1973 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества»)», – говорится в заявлении СК.

По данным следствия, злоумышленник проник в офис, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Согласно подсчетам, нанесенный злоумышленником ущерб оценивается не менее чем в 70 тыс. рублей, передает ТАСС.

В пресс-службе МВД рассказали, что подозреваемого задержали в одной из квартир Екатеринбурга.

«Свою причастность подозреваемый отрицать не стал. Под тяжестью изобличающих доказательств, собранных сыщиками и нашими коллегами из Следственного комитета, он написал явку с повинной», – отметили в ведомстве.

Полиция считает, что погром никак не связан с профессиональной деятельностью сотрудников «Коммерсанта».

Напомним, в офис проникли в ночь на 1 апреля. По данным сотрудников, злоумышленник разгромил кабинеты генерального директора, главного редактора и главного бухгалтера, а также серверную комнату. На столе гендиректора лежала записка. При этом сотрудники правоохранительных органов не обнаружили следов взлома.