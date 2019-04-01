В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В ночь на понедельник, 1 апреля, на редакцию газеты «Коммерсант-Урал» в Екатеринбурге было совершено нападение; злоумышленники разгромили кабинеты генерального директора, главного редактора и главного бухгалтера, а также серверную комнату.

В кабинетах редакции были перевернуты компьютеры, а на столе гендиректора лежала записка со словами «Сдохнешь, сявка…», пишет Ura.ru.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью УМВД по Екатеринбургу, на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, следов взлома не обнаружено. Установлено, что из помещения похищены два жестких диска.

Гендиректор ИД «Коммерсант» в Екатеринбурге Сергей Плахотин сказал, что ему не известна причина нападения на редакцию, но он не исключил, что произошедшее связано с вышедшей недавно книгой «Ловцы Банд». «По книге нареканий ни у кого не было, но то, что она не всем понравилась я знаю», – сказал он.

В книге «Ловцы Банд», представленной командой издания «Коммерсант-Урал» в ноябре прошлого года, рассказывается о конфликтах и конкуренции между группировками и кланами Екатеринбурга в 90-х годах. Также в ней раскрываются подробности работы оперативников.

В пресс-службе городской полиции сообщили РИА «Новости», что по факту хищения жестких дисков из редакции газеты «Коммерсант» в Екатеринбурге проводится проверка.

В полиции добавили, что правоохранители изучают съемки с камер видеонаблюдения.