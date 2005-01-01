Американские бомбардировщики вновь замечены у границ России

Стратегический бомбардировщик Boeing B-52H Stratofortress ВВС США обнаружили у российских границ в Калининградской области, сообщили западные мониторинговые ресурсы.

Самолет с бортовым номером 60-0024 взлетел с британской авиабазы Фэйрфорд и направился в сторону России для отработки бомбометания по базе Балтийского флота, написал Plane Radar в Twitter.

Сообщается, что полет бомбардировщика проходил на высоте восьми тыс. километров. Позже в воздушном пространстве Польши рядом с российской границей было замечено судно радиоэлектронной разведки ВВС США Boeing RC-135V Rivet Joint. Также ранее утром сообщалось об обнаружении вблизи зоны полетной информации Калининградской области самолёта радиоэлектронной разведки ВВС Великобритании.

25 марта вблизи Калининградской области было обнаружено три бомбардировщик B-52H Stratofortress ВВС США.

Ранее российские истребители Су-27 дважды за сутки проводили сопровождение американских стратегических бомбардировщиков B-52H, летавших у границ России на Балтике