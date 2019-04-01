Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах

Президент России Владимир Путин поздравил турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана с успехом на муниципальных выборах, сообщила администрация президента Турции.

«Президент РФ Владимир Путин позвонил по телефону нашему президенту Тайипу Эрдогану и поздравил его с успехом на выборах», – передает РИА «Новости» сообщение администрации турецкого лидера.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков позже подтвердил, что Путин и Эрдоган провели телефонные переговоры. Он также отметил, что лидеры двух стран затрагивали в разговоре сирийскую проблематику.

Ранее Эрдоган объявил о победе своих сторонников на муниципальных выборах в Турции. Он заявил, что 56% всех муниципальных органов в Турции возглавят представители правящей Партии справедливости и развития.

Также кандидаты партии Эрдогана победили на выборах в городах Бурса, Газиантеп, Трабзон и Самсун, но в Анкаре, Анталье, Измире, Мерсине и Эскишехире мэрами станут оппозиционные кандидаты.