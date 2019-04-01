Фракции Госдумы согласились рассмотреть возможность непризнания выборов на Украине

Предложение главы комитета Госдумы по СНГ рассмотреть проект постановления о непризнании выборов президента Украины после второго тура поддержано парламентскими фракциями, сообщил источник.

«Заявление по выборам на Украине Калашников предложил рассмотреть после окончания выборов – второго тура. Фракции поддержали», – передает его слова РИА «Новости».

Ранее глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников сообщил, что нижней палате рекомендовано принять заявление о непризнании итогов выборов на Украине. Это связано с тем, что проголосовать на выборах не смогли жители Донбасса, а также украинцы, проживающие в России.

Предложение не признавать итоги выборов на Украине было высказано в Госдуме накануне. В Совете Федерации также не исключили непризнания итогов голосования.

По итогам подсчета 80% протоколов на выборах президента Украины шоумен Владимир Зеленский набирает 30,40%, вместе с ним во второй тур предварительно выходит действующий глава государства Петр Порошенко с 16,03%.