В НАТО отказались комментировать выборы на Украине

Североатлантический альянс не комментирует итоги первого тура выборов на Украине, это можно будет делать только после второго тура, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Выборы на Украине продолжаются и поэтому пока преждевременно их комментировать, впереди будет следующий тур. В странах НАТО выборы проходят практически постоянно и это путь демократии, но очень важно, чтобы выборы были честными и справедливыми», – передает его слова ТАСС.

Накануне состоялся первый тур выборов президента Украины. По итогам обработки 80,20% бюллетеней глава партии «Слуга народа», шоумен Владимир Зеленский набирает 30,40% голосов, действующий глава государства Петр Порошенко – 16,03%, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко – 13,24%.