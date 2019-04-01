Жители Ингушетии проголосуют за проект оформления соборной мечети

Жители Ингушетии смогут в ходе голосования выбрать проект внешнего оформления соборной мечети, строительство которой ведется с 2010 года, сообщил глава региона Юнус-Бек Евкуров.

«Необходимо дать на выбор жителям региона несколько вариантов проекта наружного оформления соборной мечети. Нужно будет выставить проекты на сайтах минстроя Ингушетии и мэрии Магаса, чтобы люди смогли выбрать оформление главного купола, фасада и дизайна. Вариант, который наберет большее число голосов, и будет взят в разработку», – сказал Евкуров, передает ТАСС.

По словам главы региона, основные работы по строительству мечети в Магасе на восемь тысяч прихожан будут завершены до конца осени 2019 года. В нее будет входить комплекс из зданий духовного управления мусульман республики, исламского университета и общежития.

«На данный момент на объекте проводятся монолитные железобетонные работы, возводятся стены, корпус здания. Работы идут в плановом режиме в дневное время суток. В конце осени – начале зимы основные работы будут завершены, мы выйдем под купол и начнутся внутренние и наружные отделочные работы», – добавил Евкуров.

Строительство первой в республике соборной мечети в Магасе с комплексом из зданий духовного управления мусульман республики, исламского университета и общежития было начато в 2010 году, сдать объект планировалось в 2013 году. Сбором средств для строительства мечети занимался специально созданный в 2011 году фонд «Азан», который совместно с действовавшим на тот момент муфтиятом Ингушетии, правительством республики и при участии комитета республики по архитектуре объявил открытый конкурс на разработку концепции комплекса. Позже строительство соборной мечети было заморожено из-за отсутствия средств.

На данный момент главным мусульманским храмом региона является Центральная мечеть в Назрани, которая была построена в 1996 году. Названа она в честь Мухамад-Басира Оздоева, погибшего во время осетино-ингушского конфликта в 1992 году. Мечеть рассчитана на пять тысяч верующих.