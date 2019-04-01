На избирательном участке в Киеве появилась карта Украины без Крыма

На одном из избирательных участков в Киеве повесили карту Украины без Крыма и провозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Фотография карты появилась в группе «Защити свой голос» в Facebook.

«Позор в столице!» – возмутился автор публикации.

В комментариях завязались споры. Так, пользователь Светлана Синкевич считает отсутствие Крыма на украинской карте «одной из заслуг гаранта». С ней не согласилась Iryna Pidgirna, которая полагает, что благодаря Порошенко украинские граждане «живут на Украине и живы вообще». «Отец родной прямо. Ну и походу мама», – ответила ей Света Галич.

«А что, Крым живет по украинским законам и сегодня там выбирают президента?» – с иронией отметил Andrii Rusanov.

Нашлись и те, кто потребовал уволить директора школы, в которой появилась такая карта. «Пусть себе ищет работу в России», – пишет Іляна Гайдук.

«Ой,цирк! Автономная республика Крым уже не наша, мы ее сдали без боя», – пишет Граф Вишенка.

«Факт – упрямая вещь, с ним не поспоришь», – подытожил Сергей Стасевич.

Напомним, в воскресенье, 31 марта, на Украине прошли президентские выборы. ЦИК Украины продолжает подсчет голосов, но уже ясно, что ни один из кандидатов в президенты Украины не набирает количества голосов, достаточного для победы в первом туре. Второй тур состоится 21 апреля.

После обработки 70,03% протоколов Владимир Зеленский лидирует с 30,45% голосов. Петр Порошенко на втором месте, он набирает 16,19%. Примечательно, что действующий глава украинского государства теряет позиции.

Украинский политолог Руслан Бортник оценил шансы Владимира Зеленского на победу во втором туре, а политолог Михаил Погребинский дал Зеленскому совет, как не проиграть Порошенко.

Газета ВЗГЛЯД писала, что перед Владимиром Зеленским в преддверии второго тура стоит непростая задача – получить поддержку пророссийского электората Юго-Востока и не задеть чувств посольства США, которое прямо влияет на киевскую политику.

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