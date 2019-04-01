В штабе Порошенко рассказали о голосовавших «по приколу» избирателях

Президент Украины Петр Порошенко имеет больший резерв голосов во втором туре голосования на выборах главы государства, нежели шоумен Владимир Зеленский, поскольку избиратели больше не будет голосовать «по приколу», считает представитель избирательного штаба Порошенко Олег Медведев.

«Конечно, я не думаю, что его (Зеленского) результат будет ниже во втором туре. Конечно, он доберет определенное количество голосов. Но резерв для добора голосов на сегодня больше у Порошенко, чем у Зеленского», – приводит слова Медведева агентство «Укринформ».

По словам Медведева, в первом туре можно разделить избирателей на тех, кто голосовал «по приколу» и «не по приколу». «Те, которые хотели проголосовать «по приколу», все иссякли. Теперь борьба будет тех, кто «не по приколу», и мне кажется, что в этой борьбе как раз у Порошенко шансов больше, чем у Зеленского», – заявил Медведев.

Напомним, после обработки 50% бюллетеней лидер предвыборной гонки шоумен Владимир Зеленский набрал 30,20% голосов избирателей. Вторую строчку занимает действующий глава государства Петр Порошенко с 16,64%. За ним следует лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко – 13,08%. Лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко занимает четвертое место, у него 11,53%. Другие кандидаты не набрали больше 8% голосов.

Таким образом, ни один из кандидатов в президенты Украины не набрал количества голосов, достаточного для победы в первом туре по итогам прошедших в стране выборов. Газета ВЗГЛЯД сообщала о том, какие казусы и нарушения сопровождают выборы главы украинского государства.