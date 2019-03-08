Австрийский журналист прокомментировал запрет въезда на Украину

Корреспондент австрийской телерадиокомпании ORF Кристиан Вершчюц рассказал, что планировал на Украине записать интервью с кандидатами в президенты Юлией Тимошенко и Владимиром Зеленским.

Неизвестно, связан ли запрет въезда на Украину с планами на интервью, заявил журналист «Стране.ua».

Вершчюц отметил, что уже попросил власти Австрии повлиять на Киев, который должен исполнить свои международные обязательства по обеспечению свободы прессы.

Журналист также прокомментировал звучащие в отношении него обвинения в работе против национальной безопасности Украины.

«Эти обвинения в мой адрес повторяются регулярно. Но доказательств никто никогда не приводит. Мы всегда старались делать свою работу максимально честно и объективно. Видимо это кому-то в Киеве и не нравится», – сказал он.

В четверг министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила действия украинских властей в отношении журналиста Кристиана Вершчюца и потребовала немедленного снятия запрета на его въезд на Украину.

Ранее Вершчюц заявлял, что опасается за свою жизнь на Украине, где «угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства и пытающимся соблюдать объективность».