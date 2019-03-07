Австрия обвинила Украину в цензуре из-за запрета на въезд журналистов

Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль осудила действия украинских властей в отношении журналиста Кристиана Вершюца и потребовала немедленного снятия запрета на его въезд на Украину.

«Запрет на въезд корреспондента ORF Кристиана Вершчюца на Украину является актом цензуры, который неприемлем в Европе. Мы осуждаем этот подход, который полностью несовместим с европейскими фундаментальными ценностями, и призываем к немедленному снятию запрета», – написала Кнайсль в Twitter.

Ранее Вершюц заявлял, что опасается за свою жизнь на Украине, где «угрожают журналистам, освещающим с критической точки зрения политику руководства, и пытающимся соблюдать объективность».