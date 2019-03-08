Драка произошла на марше женщин в Киеве

Между феминистками и ультраправыми радикалами произошла потасовка во время марша женщин в Киеве, сообщает телеканал «Прямой».

По данным телеканала, ультраправые радикалы провоцировали феминисток: срывали с них значки и вырывали из рук плакаты. После этого началась драка, передает РИА «Новости».

В происходящее вмешались полицейские, передает ТАСС.

«Трех активных участников доставили в управление полиции для дачи объяснений», – сообщили в городской полиции.



Сотрудники правоохранительных органов продолжают сопровождать участников марша женщин.



В пятницу на Михайловской площади в центре Киева стартовал марш женщин в честь Международного женского дня.

В ноябре глава Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявлял о намерении добиться рассмотрения Радой закона об отмене выходных 9 мая и 8 марта.