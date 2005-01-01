Глава МИД Германии не исключил санкций ЕС против администрации Мадуро

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас не исключил возможности введения Евросоюзом санкций против администрации президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Комментируя решение властей Венесуэлы объявить персоной нон грата посла Германии Даниэля Кринера за вмешательство во внутренние дела Боливарианской Республики, Маас заявил, что дипломат способствовал тому, чтобы лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо не был задержан, передает ТАСС.

«Мы хотим, чтобы он [Гуайдо] был в состоянии провести свободные, честные и демократические выборы», – заявил Маас в эфире телеканала ZDF.

Он также сообщил, что «во время последней встречи глав МИД ЕС поднималась тема того, что может настать момент, когда нужно будет прибегнуть к новым санкциям Европейского союза против режима Мадуро в Венесуэле».

При этом Маас отверг обвинения Каракаса в том, что правительство Германии вмешивается во внутренние дела латиноамериканской страны.

Напомним, в начале марта советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил о стремлении США создать коалицию для свержения Николаса Мадуро с поста президента Венесуэлы. Он также пригрозил властям Венесуэлы на случай задержания Гуайдо.