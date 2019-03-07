США обвинили Россию в «тайной поддержке» Хафтара

Россия «тайно оказывала поддержку» ливийскому маршалу Халифе Хафтару, чтобы закрепиться в этом важном для Москвы регионе, утверждает глава Африканского командования вооруженных сил США Томас Вальдхаузер.

«Публично россияне поддерживали процесс в рамках ООН, правительства национального единства, но неофициально, нет никаких сомнений в том факте, что они поддерживали Национальную ливийскую армию всевозможной экипировкой, людьми, при помощи ее профессиональной подготовки», – передает его слова «Интерфакс».

Он заявил, что поддержка была нужна для того, чтобы, «когда музыка прекратит играть, оказаться на стороне победителя», так как Хафтар в любом случае будет влиять на ситуацию на будущих выборах в Ливии.

Ранее газета Telegraph заявила, что 300 сотрудников ЧВК «Вагнера» якобы находятся в Ливии для поддержки командующего Национальной армией Ливии Халифы Хафтара, однако эта информация была опровергнута.