В Ливии прокомментировали слухи о «вагнеровцах» в Бенгази

Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмед аль-Мисмари заявил, что информация британской газеты Telegraph о присутствии 300 «российских сотрудников ЧВК» в ливийском Бенгази не соответствует действительности, пишет ливийская газета Al-Marsad.

По словам Аль-Мисмари, Telegraph уже не впервые публикует «подобные голословные утверждения без какого-либо стыда или хотя бы одного доказательства» со ссылкой на неназванные источники, передает РИА «Новости».

«Эта же газета некоторое время назад опубликовала утверждения о наличии российской морской военной базы в Бенгази. Тогда мы пришли на пресс-конференцию и направили ей приглашение посетить нас и прогуляться по военной базе, о которой она говорила, но вместо этого она продолжила публиковать измышления и ложные сведения», – сказал он.

Представитель армии заявил, что 300 военных – это два батальона, и их невозможно доставить в Бенгази незаметно.

Речь идет о статье газеты Telegraph, опубликованной в понедельник. Британское издание утверждает со ссылкой на источник в британском правительстве, что 300 сотрудников ЧВК «Вагнера» находятся в Ливии для поддержки командующего Национальной армией Ливии Халифы Хафтара. Утверждалось также, что ЧВК якобы снабжает ливийскую армию артиллерией, танками, беспилотниками и боеприпасами.

Отметим, что в ноябре 2018 года сообщалось, что на встрече Хафтара с министром обороны России Сергеем Шойгу в Москве был замечен бизнесмен Евгений Пригожин, который называется возможным владельцем ЧВК «Вагнера». Позже выяснилось, что он организовывал официальный обед.