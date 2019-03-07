Сбербанк снизил ставки по валютным вкладам

Сбербанк снизил ставки по всем линейкам вкладов в долларах и евро, сказали в пресс-службе банка.

Снижение составило от 0,04 до 0,5 процентных пункта (п.п.), передает ТАСС.

Сообщается, что процентная ставка базовых и онлайн долларовых вкладов снизилась на 0,04 п.п. и 0,15 п.п. соответственно. Ставка для долларовых вкладов по премиальным программам «Сбербанк Премьер», «Сбербанк Первый» и «Sberbank Private Banking» упала на 0,25 п.п., снижение ставки по вкладам в евро «Сбербанк Первый» и «Sberbank Private Banking» составило 0,14 п.п. и 0,50 п.п. соответственно.

В феврале глава Сбербанка Герман Греф пообещал снижение ставки по ипотеке до 8% в 2020 году.

Президент России Владимир Путин призвал банки обеспечить реальную ставку в 6% по ипотеке для семей, имеющих двух и более детей.