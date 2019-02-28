Греф пообещал снижение ставки по ипотеке до 8% в следующем году

Глава Сбербанка Герман Греф пообещал, что в следующем году ставки по ипотеке достигнут 8%.

«Я думаю, что в следующем году мы увидим 8%», – приводит ТАСС слова Грефа из конференц-звонка, который посвящался итогам работы банка в 2018 году.

Однако, по его словам, в 2019 году ставки вряд ли смогут достигнуть уровня 8%.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что «правительству и Центральному банку нужно последовательно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже», согласно майскому указу.

После понижения ипотечных ставок с осени 2018 года начались повышения. В настоящее время ипотека на новостройку в Сбербанке обойдется минимум в 11%, а в ВТБ – в 10,1%.