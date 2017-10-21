Когда ипотека снова начнет дешеветь

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20 февраля, среда  |  Последнее обновление — 23:16  |  vz.ru
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Куда уходит добытое в России золото

Ажиотажный спрос на золото может быть предвестником кризиса Фото: Александр Алпаткин/РИА Новости
На фоне рекордного в мире спроса на золото Россия сократила экспорт этого драгоценного металла более чем в три раза. Хотя золотодобыча в нашей стране продолжает расти. Куда же уходит добытое золото? Почему вокруг него такой ажиотаж и как желтый металл поможет вернуть в страну деньги олигархов?  Подробности...
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Дело «Великой прекрасной России» важно по двум причинам

Год назад Ложкин сделал автопародию на «Великую прекрасную Россию» – с надписями вроде «гостеприимный Кавказ» и «добрейшие англичане»Фото: Александр Чиженок/Интерпресс/ТАСС
«Великую прекрасную Россию» снова проверяют на экстремизм. Речь об одноименной картине Васи Ложкина, вокруг которой уже три года кипят судебные страсти. Очередная экспертиза не нашла в ней признаков возбуждения ненависти к какой-либо национальности, но теперь решение должен принять суд. Можно спорить о стиле Ложкина – но не нужно выдумывать экстремизм на пустом месте. Подробности...
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«Новая церковь» Украины придумала молодежные каноны

Пока глава ПЦУ Епифаний решает «проблему скамеек», его прихожане устраивают рейдерские захваты храмов канонической церквиФото: Valentyn Ogirenko/Reuters
Свежеиспеченная «Православная церковь Украины» решила ослабить дресс-код, разрешив женщинам заходить в храмы с обнаженной головой, утверждает киевская печать. Молиться прихожане теперь будут не стоя, а сидя, и на украинском языке. Раскольники надеются таким образом заманить в свои храмы молодежь. Но есть подозрения, что в итоге они и молодых не заманят, и старушек отпугнут. Подробности...
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Террористка из Сирии расколола Британию

Трамп уже пообещал выпустить боевиков на свободуФото: Khalil Ashawi/Reuters
После бесславного поражения в Сирии выжившие террористы пытаются вернуться туда, откуда приехали – в Европу. Обладая боевым опытом и связями, они представляют собой серьезную угрозу. Однако остановить их возвращение практически нереально. Наглядный пример этого – удивительная история девушки из Лондона, ввергнувшая в истерику всю Британию. Подробности...
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России нужен закон Кирилла Толмацкого

Децл говорил, что собирается инсценировать смерть в 35 лет и уехать жить на островФото: Brain Short/facebook
От внезапной остановки сердца умер рэпер Децл, ему было всего лишь 35 лет. Музыканты и продюсеры соболезнуют родным и близким, но смерть исполнителя – повод задуматься о тех, кто еще жив. Автоматические дефибрилляторы, позволяющие запустить остановившееся сердце, должны быть повсеместно. Подробности...
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Если не смотрели Путина, то зря – было драйвово

Общественное мнение, самые актуальные темы дня в блогосфере
Кто не готов работать по-новому – на выход. Содержательная рамка нового послания Путина – перехват антиистеблишментного тренда и запроса на справедливость. Прицеливание на ядерный электорат – село, малые и средние города. Подробности...
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Главная идея для России – это справедливость

Андрей Бабицкий, журналист
Удивительное слово «сбережение» – оно не о сохранении и приумножении численности, а о человеческом измерении государственной системы, которая (это было сказано очень отчетливо) существует ради человека, а не наоборот. Подробности...
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Кого бить по рукам, чтобы остановить рост цен

Антон Крылов, журналист
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          Когда ипотека снова начнет дешеветь

          С нового года ипотечные программы крупнейших банков подорожали    20 февраля 2019, 21:10
          Фото: Нина Зотина/РИА Новости
          Текст: Ольга Самофалова

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          Еще недавно экономическая конъюнктура благоприятствовала выполнению поставленной президентом задачи – удешевить ипотеку до 8% годовых. Но с тех пор ситуация кардинально изменилась. Ужесточение политики Центробанка и разгон инфляции делает эту задачу не такой простой. Удастся ли сделать ипотеку более доступной для россиян?

          «Правительству и Центральному банку нужно последовательно удерживать линию на снижение ставок по ипотеке до 9%, а затем до 8% и ниже, как это указано в майском указе», – заявил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин.

          Плюс он потребовал ввести в России ипотечные каникулы для тех граждан, которые лишились дохода (потеряли работу или тяжело заболели). Банки должны идти навстречу заемщику и вместо отъема жилья передвинуть платежи по кредиту на более поздний срок. Тем более, как известно, основные проценты по ипотеке заемщик выплачивает в самые первые годы. А за 12–15 лет, как правило, выплачивает банку стоимость двух своих квартир.

          Поэтому удешевление ипотеки – это, конечно, одна из важнейших задач, в том числе с точки зрения улучшения жизни российских граждан.

          Задачу снизить ставку по ипотеке до 8% президент поставил еще в майском указе. Но тогда ситуация в экономике более чем благоприятствовала достижению этой цели. Центробанк проводил планомерную мягкую политику, снижая ставку и удерживая инфляцию на рекордно низких для современной России уровнях.

          Ипотека серьезно подешевела: средневзвешенная ставка снизилась с 13,4% в 2015 году до 9,64% в 2018 году. Если за четыре года ставка снизились почти на 4% (точнее, на 3,76%), то, казалось, что еще два-три года и она будет ровно 8%.

          Однако осенью ситуация кардинально изменилась. Центробанк начал закручивать гайки, повысив ключевую ставку дважды – в сентябре и декабре 2018 года – до 7,75%. Инфляция перешла целевой рубеж в 4%. В 2018 году она составила 4,2%, в январе 2019 года ускорилась до 5%, а по последним данным февраля годовая инфляция уже в районе 5,2%. Как ожидается, к концу года этот показатель может ускориться до 5,5%.

          На этом фоне банки с нового года уже подняли ипотечные ставки. У ВТБ ставка выросла на 0,6%, у Сбербанка – на 1–1,2%. В итоге ипотека на новостройку в ВТБ обойдется минимум в 10,1%, у Сбербанка – в 11%. Сильнее всего подорожала ипотека с низким первоначальным взносом.

          Удастся ли в таких неблагоприятных условиях все-таки удешевить ипотеку до 8%? И если да, то как скоро?

          Задача снижать ипотечную ставку постепенно до 9%, потом до 8% и ниже – в принципе вполне реализуемая. Вот ждать пятипроцентную ипотеку в ближайшие годы, пожалуй, пока слишком оптимистично. Хотя, например, глава Сбербанка Герман Греф осенью 2017 года уверял, что снижение ставок по ипотеке до 5% уже не за горами. Однако вмешались обстоятельства непреодолимой силы.

          «В принципе ипотека под 8% в России возможна. А под 5% – только если государство будет субсидировать такую ипотеку, но это вряд ли будет ставка недалекого будущего и широкого рынка», – считает Анастасия Соснова из ИК «Фридом Финанс». Собственно, в России уже действует для семей с детьми льготная ставка на ипотеку в 6%, и эту льготу президент продлил на весь срок кредита.

          Чтобы банки смогли предложить ипотеку по ставке ниже 9%, необходимо чтобы ЦБ снизил значение ключевой ставки ниже 7%, говорит генеральный директор консалтинговой компании в области строительства «Вальтер Констракшн» Евгений Вальтер.

          Процентные ставки по кредиту, как правило, рассчитываются по алгоритму: ключевая ставка плюс 3 п.п. Поэтому, чтобы получить ипотеку под 9% годовых, ЦБ РФ должен снизить ставку до 6%, а 8% годовых по жилищному кредиту банки дадут, как только регулятор опустит ключевую ставку до 5%.

          «В рамках реализуемой сейчас регулятором политики ужесточения кредитно-денежной политики в целях снижения темпов инфляции, снизить ставки по ипотеке до указанных президентом уровней невозможно. Иначе банкам станет неинтересно выдавать жилищные займы, учитывая высокие требования к резервированию рисков в двойном размере», – говорит Вальтер. С другой стороны, ЦБ тоже не может взять и резко снизить ключевую ставку ниже 7%. «При текущих условиях это может разогнать инфляцию так, что число семей, которые могли бы приобрести новое жилье в кредит, снизится в полтора-два раза», – замечает собеседник.

          Чтобы начать снижать ставку, ЦБ надо перво-наперво вернуть инфляцию в рамки таргета 4%. Сам регулятор полагает, что ему это удастся сделать только в 2020 году. Чтобы ипотека подешевела до 8% годовых, инфляцию придется «ужимать» еще сильней.

          Глава ВТБ Андрей Костин полагает, что ставки по ипотеке могут опуститься до 8% всего за «пару лет».

          «На наш взгляд, зависит от уровня инфляции, ее таргетирования. Я думаю, когда она снизится до 3-4%, то это вполне возможно. Думаю, что это перспектива пары лет», – сказал он.

          Сейчас регулятор взял передышку и не повышает ставку в надежде, что предыдущих жестких мер окажется достаточно. Но пока самый лучший сценарий на этот год – если регулятору не придется повышать ставку ни разу, а удастся сохранить ее на текущем уровне. Но не все зависит от самого ЦБ, многое – и от внешних факторов, которые могут принести много негатива, начиная от санкций со стороны США и заканчивая новым мировым кризисом.

          В то, что ЦБ начнет в этом году снова снижать ставку, пока верят немногие. И даже ажиотажный спрос на ипотеку в последние месяцы объясняют тем, что многие хотят успеть купить квартиру пока кредитные деньги не подорожали еще больше. Правда, на поведение заемщиков накладываются также изменения на рынке недвижимости, которые вводятся с лета. Чтобы избавить Россию от такого явления как «обманутые дольщики», застройщики будут строить дома не на деньги дольщиков-граждан, а на собственные (минимум 10%) и кредитные. А деньги покупателей будут заморожены на банковском счете до сдачи дома в эксплуатацию. Покупатель больше не сможет потерять деньги на квартиру из-за недобросовестных застройщиков, но себестоимость строительства, как и стоимость квартир, вырастет, сроки ввода жилья, скорее всего, тоже. За безопасность банки получат свою прибыль, которую переложат в итоге на покупателя.

          Впрочем, Герман Греф считает, что уже во втором полугодии этого года инфляция может замедлиться, а за ней пойдут вниз и ставки по ипотеке.

          Однако глава Сбербанка оговаривается, что это его личная точка зрения, а не прогноз. Конечно, будет неплохо, если такое ожидание оправдается, но Греф отличается довольно оптимистичными заявлениями на эту тему.

          Не исключено, что потребуется год-полтора, чтобы ситуация в экономике стабилизировалась, и тогда ЦБ снова перейдет к смягчению кредитно-денежной политики, хотя это и потребует времени и воли со стороны участников банковского сектора, говорит Евгений Вальтер. И тогда в 2021 году россияне могут получить ипотеку по 8% годовых. Если, конечно, внешняя ситуация будет благоприятной, то есть будет наблюдаться стабильный экономический рост.


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