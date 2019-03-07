В Сети появились первые фотографии индийского корабля измерительного комплекса

Появились первые фотографии индийского корабля измерительного комплекса VC-11184, который предназначен для снятия телеметрической информации с испытываемых баллистических ракет и может использоваться как командный пункт управления военно-морскими группировками.

Фотографии, опубликованные в Twitter, сделаны на верфи Vindag Hindustan Shipyard Ltd. Предполагается, что работы по оснащению корабля выполнены уже на 90%. В этом году ожидается выход на морские испытания.

Корабль был заложен в середине 2014 года.

Водоизмещение корабля – 15 тыс. тонн, длина 175 метров.

У корабля пока нет названия, он обозначен как VC-11184.

Jan 2019 update: @indiannavy's Missile Range Instrumentation Ship VC-11184, being built at Vizag's Hindustan Shipyard Ltd. (HSL). Outfitting work appears to be above 90% done. Expecting going out to Sea Trials this year. Keel laid less than 5 years ago in mid-2014. ~15,000 tons. pic.twitter.com/1TwlCr1UOy — Parthu Potluri (@Parthu_Potluri) 4 марта 2019 г.

Корабли измерительного комплекса (КИК) – специальные корабли, предназначенные для контроля параметров полета ракет на различных отрезках траектории.