Первый гей-депутат Вильнюса пообещал перемены в городе

Избранный в совет Самоуправления Вильнюса борец за права представителей ЛГБТ-сообщества Томас Раскявичюс пообещал сделать столицу Литвы более расположенной к геям, лесбиянкам, бисексуалам и трансгендерам.

«Поскольку в данное время у нас в Литве преобладает культура запретов, то совершенно очевидно, что к 2020 году в национальной политике в правах ЛГБТ ничего не изменится. Поэтому нужно делать все, чтобы применить гигантские меры воздействия для того, чтобы на уровне самоуправления можно было бы сделать много практических вещей», заявил Раскявичюс.

По его словам, Вильнюс может сделать символические шаги для создания дружественного для представителей ЛГБТ-сообщества климата, пишет Delfi.

«Мы говорим о тех же шествиях, о переходе в цвет радуги, о подсвеченной в цвета радуги Ратуше. Я думаю, что нахождение в совете будет прекрасной платформой для того, чтобы говорить громко об этих вопросах, а создавая хорошую атмосферу в городе Вильнюсе, мы будем способствовать и изменениям на национальном уровне», – уверен будущий член городского совета.

Политик планирует обновление программ борьбы с издевательствами в школах, предупреждением самоубийств, надеется сделать лучше психологическую помощь, учитывающую потребности ЛГБТ-представителей. Он хочет, чтобы «вопрос ЛГБТ стал обычной частью муниципальной политики», и уверен в важности политического представления общины ЛГБТ для изменений в обществе.

Раскявичюс пять лет проработал в Литовской лиге геев. Баллотировался в горсовет в комитете стремящегося к переизбранию мэра Римигиюса Шимашюса. Во время голосования он набрал 2 тыс. 894 голоса и стал 11-м в рейтинге.

В 2015 году спикер сейма Литвы не поддержала легализацию однополых браков, несмотря на активные попытки США в то время распространить такие браки по всему миру.