Совбез заявил об изменении доктрины продовольственной безопасности

Доктрина продовольственной безопасности России будет скорректирована, в ней учтут новые риски, включая санкции, об этом сообщил аппарат Совета безопасности.

«Доктрина продовольственной безопасности Российской Федерации будет скорректирована в течение 2019 года. Необходимость корректировки связана с изменением социально-экономического состояния страны, с формированием новых рисков, вызванных экономическими санкциями, введенными в отношении России», – сообщил Совбез, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в изменении доктрины также играет роль открытость национального агропродовольственного рынка, интеграционные процессы ЕАЭС и создание единого таможенного пространства.

«Изменяется также модель развития агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов с импортозамещающей на экспортоориентированную», – говорится в сообщении.