Росгвардия отреагировала на инициативу повышения возраста приобретения оружия

Повышение до 21 года возраста приобретения оружия нецелесообразно, заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

Грибакин заявил, что повышение возраста приобретения оружия из-за единичных инцидентов нецелесообразно, передает ТАСС.

«В настоящее время каждое предложение нами и нашими коллегами прорабатывается, анализируется и обсуждается, каких-то спешных решений принято не будет», – добавил он.

Ранее источники в Госдуме сообщили, что после долгих обсуждений была выработана позиция о том, что повышение возраста приобретения оружия нецелесообразно, и данные законопроекты не получат поддержки депутатов.

Напомним, в декабре Росгвардия и ФСБ представили президенту Владимиру Путину комплекс мер, направленный на совершенствование законодательства об обороте оружия.

В октябре российский лидер потребовал от Росгвардии внести предложения по изменению законодательства для усиления контроля за оборотом оружия.

В Госдуме был разработан законопроект, ужесточающий правила приобретения огнестрельного гладкоствольного оружия для лиц в возрасте от 18 до 21 года. Выдачу лицензии на оружие также предложили увязать с прохождением службы в армии.

Данные инициативы появились после массового убийства в колледже в Керчи. Тогда погибли 20 человек, пострадали более 17.