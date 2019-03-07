Министерства и ведомства обязали отчитываться о реализации общественных инициатив

Российские министерства и ведомства будут раз в квартал отчитываться о реализации общественных инициатив, говорится в проекте указа президента Владимира Путина, опубликованном на портале раскрытия информации.

Указ уточняет правила рассмотрения общественных петиций, набравших более 100 тыс. голосов на сайте «Российской общественной инициативы» (РОИ), пишут «Ведомости».

Проект заработал в апреле 2013 года, его запуску предшествовала предвыборная статья Владимира Путина «Демократия и качество государства», в которой российский лидер предложил ввести правило обязательного рассмотрения в парламенте общественных инициатив, которые соберут 100 тыс. и более подписей в интернете.

Однако обязательным рассмотрение подобных инициатив так и не стало.

По утвержденным президентом правилам набравшая нужное количество подписей петиция направляется на рассмотрение экспертной рабочей группы, которая ее либо поддерживает и рекомендует к реализации, либо отклоняет.

До ликвидации в 2018 году открытого правительства группу возглавлял министр Михаил Абызов, после эти полномочия перешли к вице-премьеру Константину Чуйченко. Функционирование РОИ обеспечивает Фонд информационной демократии, его возглавляет Илья Массух.

Согласно предложенному проекту указа отчеты будут направляться для публикации на сайте РОИ.

Массух заявил, что в данный момент информация о реализации инициатив в фонд просто не попадает. По его данным, из набравших более 100 тыс. голосов инициатив примерно 10 по рекомендации экспертной группы был дан ход, но сведений об их исполнении со стороны органов власти не имеется.

Кроме того, из-за отсутствия контроля со стороны общественности многие инициативы просто забалтываются.

Он добавил, что недавно возглавивший рабочую группу Чуйченко более ответственно подходит к вопросам реализации рекомендаций федеральных экспертов, он смотрит на РОИ как на инструмент реального участия граждан в политике. Когда чиновники начнут отчитываться об исполнении инициатив, замалчивать вопросы, за которые проголосовало более 100 тыс. человек, станет значительно труднее, полагает Массух.