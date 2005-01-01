Русский квас стал новейшим трендом в США

Русский квас проникает в американскую культуру прохладительных напитков, вписываясь в тренд популярности пробиотических напитков, пишет The Seattle Times.

Издание сравнивает квас с комбучей (кисло-сладкий газированный напиток на основе чайного гриба), так как он тоже готовится на основе фруктов и дрожжевой закваски.

«Ферментация – это новый тренд, и вкусовые рецепторы американцев, которым прежде приходилось выбирать только между «Кокой» и «Спрайтом», быстро привыкают к причудливым кисловатым вкусам сродни питьевому уксусу, фруктовым сокам с уксусом и комбуче», – приводит текст статьи «ИноСМИ».

Издание пишет, что раньше газировка была просто освежающей и имела красивый цвет, но теперь она «должна быть еще и «живой», наполненной миллионами бактерий», которые в США раньше старательно уничтожали, а теперь «так усердно культивируют».

«Таким образом, если вы хотите не отставать от новейших трендов в области пробиотических напитков (и адаптировать свою пищеварительную систему к продуктам родной страны), вам необходимо обратить внимание на исконно русский пробиотический напиток под названием квас», – пишет издание.

Портал рассказывает о процессе изготовления кваса, сравнивая его с нефильтрованным пивом. Квас называется «жидкой квинтэссенцией вкусов восточноевропейской кухни».

«Хотя квас уверенно прокладывает себе дорогу в холодильники американцев, пользуясь теми маршрутами, которые были проложены такими его родственниками, как комбуча и питьевой уксус, у нас пока довольно мало компаний, которые производят и разливают по бутылкам напитки под лейблом «квас», – пишет The Seattle Times.

Одна из таких компаний – Iggy's из Сиэтла. Фирма производит свекольный квас, однако он «гораздо ближе к водному кефиру, чем к исконно русскому напитку на основе вымоченного в воде хлеба». Есть квас и в ряде заведений. Также русский квас предлагается искать на сайте Amazon.

«Но я должна вас предупредить: внешне он похож на «Колу», а на вкус – на зачерствевший промокший хлеб», – отметила автор статьи.