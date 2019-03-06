В России существенно выросло производство семги и форели

В Росрыболовстве сообщили, что в 2018 году аквакультурные предприятия России смогли вырастить семги и форели на 20% больше, чем в 2017 году.

Общая масса выращенных семги (атлантического лосося) и форели составила 67 тыс. тонн, передает «Интерфакс».

Самая большая доля производства форели и семги приходится на Северо-Западный федеральный округ, где в 2018 году объем выращенных рыб вырос на 22% и составил 58,7 тыс. тонн.

В Мурманской области объем производства форели и других видов лососей вырос на 58% и составил 21,3 тыс. тонн. В Сибирском федеральном округе за 2018 год вырастили 2,7 тыс. тонн лососевых, в Центральном – 2,5 тыс. тонн, в Северо-Кавказском и Южном – 1,3 тыс. тонн, в Уральском – более 330 тонн.

Росрыбловство добавило, что на международном форелевом форуме в Карелии, который пройдет 12 и 13 марта в Петрозаводске, будут обсуждаться вопросы последующего развития отрасли.

В конце 2018 года сообщалось, что в Татарстане планируют открыть рыбоводческий комплекс. Первая очередь в нем будет рассчитана на разведение 1 млн мальков стерляди в год, следующие пять корпусов должны позволить нарастить годовые объемы до 5 млн мальков стерляди и 1 млн мальков форели.

Ранее в Карелии открыли первый в регионе завод по производству кормов для форели, чтобы в России активно развивающаяся отрасль аквакультуры не была так зависима от европейских кормов. Это должно позволить удешевить производство форели.