В Татарстане увеличат популяции стерляди и осетровых рыб

«Такой проект в республике создан впервые и его главная задача – это восполнение популяции стерляди и осетра на Каме и Волге», – рассказал газете ВЗГЛЯД руководитель пресс-службы Лаишевского района Татарстана Расим Хазиев о запуске в республике крупного частного рыбоводческого комплекса.

В Татарстане запускается рыбоводческий комплекс с целью увеличения популяции стерляди в Волжско-Камском регионе и исключения этого вида рыбы из «Красной книги». Первая очередь проекта рассчитана на разведение 1 млн мальков стерляди в год.

Однако в перспективе должны быть построены еще пять производственных корпусов, что позволит нарастить годовые объемы до 5 млн мальков стерляди и 1 млн мальков форели. Технологические возможности завода повзоляют наладить полный цикл воспроизводства рыб осетровых пород. Так, у предприятия есть свои паспортизированные маточные стада. Кроме того, оно располагает сетью прудов общей площадью 3 га для разведения прудовой рыбы и создания рекреационной зоны для спортивной платной рыбалки.

Как сообщил руководитель пресс-службы Лаишевского района Татарстана Расим Хазиев, «такой проект в республике создан впервые и его главная задача – это восполнение популяции стерляди и осетра на Каме и Волге». «Это самая главная задача завода. Но это коммерческий проект. Этот завод создал частный инвестор на свои деньги, то есть не использовалось никаких заемных средств, никаких государственных бюджетных вливаний», – рассказал Хазиев.

На базе комплекса также создана кафедра «Водные биоресурсы и аквакультура» Казанского государственного энергетического университета, что поможет научному сопровождению проекта, а также позволит готовить кадры для рыбоводной отрасли Республики Татарстан.

Из-за чрезмерно активного вылова, уменьшения нерестовых территорий и загрязнения численность стерляди и осетра в Среднем Поволжье уменьшается в течение 100 последних лет и ряд популяций уже был занесен в Красную книгу РФ в категорию «1 – Находящиеся под угрозой исчезновения». В частности, это касается популяций стерляди Днепра, Дона, Кубани, Урала, Суры, Верхней и Средняя Камы.