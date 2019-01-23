Дом Скрипаля в Солсбери выставили на продажу

Дом экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери выставили на продажу после «очистки от нервно-паралитического вещества».

Объявление о продаже дома №47 по улице Кристи-Миллер-роуд в Солсбери опубликовано на сайте недвижимости Zoopla. О том, что именно в этом доме жил Скрипаль неоднократно сообщали западные СМИ, в частности британская Daily Mail и французская Le Parisien.

Цена дома составляет 341 тыс. фунтов (29,5 млн рублей). При этом об истории дома и его предыдущих владельцах в объявлении не упоминается. Из объявления также следует, что нынешние хозяева купили дом в 2011 году за 260 тыс. фунтов (22,5 млн рублей).

О продаже дома сообщает и автор телеграм-канала Лондоннаш, который также публикует фото дома изнутри. При этом он отмечает, что фото были сделаны до момента, когда дом был опечатан.

«В гостях у Скрипаля. Фотографии из дома. Спальня, кухня. Все как положено. Вопрос один. На фото с белой пленкой состояние дома сейчас. Там все разобрали. Когда они успели сделать фото. Если делали заранее, то с какой целью?» – пишет автор канала.

Прогулка по дому Скрипалей, который выставили на продажу



Уютненько..и никаких следов "Новичка"... pic.twitter.com/z7b0bABgzw — щука ФСО (@shchukaFSO) March 6, 2019

Напомним, 1 марта правительство Британии сообщило о завершении работ по ликвидации последствий загрязнения нервно-паралитическим веществом дома экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Строение передали совету графства Уилтшир.

В феврале посольство России в Лондоне заявило о невозможности констатировать, что Скрипали живы.